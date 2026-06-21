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21 июня, 15:14

Происшествия

Обезвредивший напавшего на посетителей ТЦ в Краснодаре мужчина получит премию Кеосаяна

Фото: MAX/Baza

Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего мужчину, напавшего на посетителей торгового центра в Краснодаре, получит 14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в мессенджере MAX.

Премия вручается тем людям, которые совершили героические поступки. Размер вознаграждения составляет 1 миллион рублей.

В свою очередь, в администрации Краснодара сообщили ТАСС, что пострадавшие от нападения в торговом центре отказались от госпитализации. Им оказана помощь амбулаторно.

Мужчина напал на посетителей торгового центра, расположенного на Заполярной улице, днем 20 июня. В частной охранной организации "Асгард", сотрудники которой обеспечивают безопасность в ТЦ, объяснили, что злоумышленник проник в здание через помещение пункта быстрого питания, которое не оборудовано металлоискателем.

В результате молодой человек смог незаметно пронести нож, который, по предварительным данным, был спрятан в рюкзаке или куртке. Известно, что погибла женщина. Кроме того, ранения получили не менее 5 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Также уточнялось, что одна из пострадавших женщин была беременна.

Помимо этого, выяснилось, что злоумышленник бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр. Именно там Воевода смог задержать мужчину. Житель Краснодара, обезвредивший молодого человека, пришел в торговый центр с женой и ребенком, которых он отправил в магазин во время происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Нападавшего задержали. Им оказался житель Краснодара 2007 года рождения. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Молодой человек воспитывался в многодетной семье. Он живет с матерью, у него есть брат и три сестры. При этом, по словам юноши, его отец умер. Сам мужчина работает в небольшом строительном магазине. Он также рассказал, что никогда не употреблял ни наркотики, ни алкоголь. Ранее не был судим. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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