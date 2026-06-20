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20 июня, 19:53

Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на посетителей в ТЦ Краснодара

Фото: MAX/"Baza"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о нападении на посетителей в торговом центре Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Маслову отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства взял ход расследования под контроль.

В свою очередь, как сообщили ТАСС в частной охранной организации "Асгард", сотрудники которой обеспечивают безопасность в ТЦ, нападавший проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Так он смог незаметно пронести нож, который, по предварительным данным, был спрятан в рюкзаке или куртке.

Собеседник агентства также подчеркнул, что сотрудники охранной организации действовали строго в соответствии с должностной инструкцией.

"Людей эвакуировали, пожарная сигнализация сработала, дымоудаление, пожарная тревога, полиция была вызвана. Сотрудник охраны, получивший ранение, не наш. Это сотрудник другой организации, которая работает в МФЦ", – указал он.

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, расположенного на Заполярной улице, днем 20 июня. Помимо этого, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр. Несовершеннолетние не пострадали.

Однако в результате нападения мужчины погибла одна женщина. Кроме того, ранения получили не менее 5 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Также уточнялось, что одна из пострадавших женщин была беременна.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Нападавшего задержали. Им оказался житель Краснодара 2007 года рождения.

Молодой человек воспитывался в многодетной семье. Он живет с матерью, у него также есть брат и три сестры. При этом, по словам молодого человека, его отец умер. Сам мужчина работает в небольшом строительном магазине.

Он также рассказал, что никогда не употреблял ни наркотики, ни алкоголь. Ранее мужчина не был судим. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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