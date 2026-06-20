Дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после ЧП в краснодарском ТЦ

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Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины на посетителей в торговом центре в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, расположенного на Заполярной улице, 20 июня. В результате случившегося погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

Злоумышленника оперативно задержали. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку, в рамках которой выяснит все обстоятельства происшествия.

