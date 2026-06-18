Напавшего на женщин в храме Челябинска мужчину отправили в лечебное учреждение

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Мужчину, который напал на двух женщин в храме Челябинска, переведут из-под ареста в психоневрологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда города.

Инцидент произошел в феврале. Тогда 25-летний мужчина, находившийся в храме, напал с ножом на женщин в возрасте 53 и 74 лет из-за малозначительного повода. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленника оперативно задержали.

Выяснилось, что он состоит на учете в специализированном медучреждении. Изначально он был арестован судом, однако по ходатайству следствия его перевели в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1 Челябинской области. Он будет находиться в медицинском учреждении до 15 июля.

В суде добавили, что обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства.

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