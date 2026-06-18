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18 июня, 17:23

Происшествия

Напавшего на женщин в храме Челябинска мужчину отправили в лечебное учреждение

Фото: depositphotos/andreyuu

Мужчину, который напал на двух женщин в храме Челябинска, переведут из-под ареста в психоневрологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда города.

Инцидент произошел в феврале. Тогда 25-летний мужчина, находившийся в храме, напал с ножом на женщин в возрасте 53 и 74 лет из-за малозначительного повода. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленника оперативно задержали.

Выяснилось, что он состоит на учете в специализированном медучреждении. Изначально он был арестован судом, однако по ходатайству следствия его перевели в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1 Челябинской области. Он будет находиться в медицинском учреждении до 15 июля.

В суде добавили, что обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства.

Ранее 52-летняя женщина из поселка Чульман в Якутии, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила, что ее дальние родственники хотят продать ее в рабство. Испугавшись этого, она ударила каждого из мужчин кухонным ножом в спину. Один из них скончался от полученных ранений, второй пострадавший выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

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