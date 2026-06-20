Не менее 5 человек пострадали при нападении в торговом центре Краснодара

Фото: MAX/"Полиция Кубани"

Не менее 5 человек получили ранения в результате нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. В настоящее время всем им оказывают помощь в краевых и городских больницах.

На месте происшествия также работают бригады скорой помощи. Кондратьев уточнил, что в причинах случившегося будет разбираться полиция.

Глава Краснодарского края также выразил искренние соболезнования близким 36-летней женщины, которая скончалась от полученных травм по пути в больницу.

При этом ТАСС со ссылкой на региональную полицию уточняет, что детей среди пострадавших нет. В частности, ранения получили четыре женщины в возрасте 27, 38, 64 и 65 лет, а также охранник в возрасте 55 лет. Однако известно, что одна из женщин была беременна.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк подробно рассказала в своем телеграм-канале о нападении. По ее словам, информация о случившемся в ТРЦ "West Mall" поступила правоохранителям от очевидцев днем 20 июня. Свидетели ЧП заявили, что молодой человек вел себя неадекватно и ранил нескольких человек.

Помимо этого, злоумышленник бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр. В результате этого действия травм никто не получил, сработала пожарная сигнализация.

Личность злоумышленника уже установлена. Им оказался местный житель 2007 года рождения. Его задержал очевидец, который передал молодого человека сотрудникам полиции и Росгвардии. Сейчас на месте происшествия задействована следственно-оперативная группа.

В настоящее время ТРЦ закрыт, передает РИА Новости. Сотрудников и посетителей объекта эвакуировали.

Волк добавила, что напавший воспитывался в многодетной семье. На данный момент он живет с матерью, у него также есть брат и три сестры. При этом, по словам молодого человека, его отец умер. Сам мужчина работает в небольшом строительном магазине.

"Нет-нет, никогда не употреблял ни наркотики, ни алкоголь. Сигареты только недавно купил", – добавил злоумышленник во время допроса.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщает, что молодой человек ранее не был судим. Он приехал в Краснодар на заработки примерно 4 месяца назад. Учился юноша в Славянске-на-Кубани. На данный момент он якобы официально не трудоустроен.

По факту случившегося было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. Напавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку, в рамках которой оценит соблюдение закона в местах с массовым пребыванием людей.

