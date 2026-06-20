Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 20:34

Происшествия

Охранник ТЦ в Краснодаре рассказал, что у напавшего на посетителей было мачете

Фото: телеграм-канал "ЧП Краснодар"

У напавшего на посетителей в торговом центре Краснодара мужчины в руках было мачете. Об этом РИА Новости рассказал охранник ТЦ.

"Я сначала ничего не понял. Мужик выбегает из туалета, орет: "Люди, убегайте, убегайте!", и он (нападавший. – Прим. ред.) на меня бежит. Смотрю, мачете достает полметра… У него еще нож перочинный был какой-то был", – рассказал охранник.

Эту информацию подтвердил и другой очевидец – сотрудник магазина. Он сообщил агентству, что видел, как нападавший бежал с мачете в сторону эскалатора и поднимался на второй этаж.

"Когда он встал на эскалатор, охранник протянул к нему руку, а он его по руке ударил", – добавил собеседник.

По словам сотрудника детского ресторана, из-за брошенной злоумышленником зажигательной смеси в заведении сгорел диван. Мужчина добавил, что вскоре после этого нападавший, по всей видимости, "сдался, скинул все оружие".

Как рассказал агентству сотрудник одного из магазинов торгового центра Тимур, посетителей оперативно эвакуировали после того, как злоумышленник бросил пиротехнику – в здании сразу же сработала пожарная сигнализация.

"Громкий хлопок произошел, пошел смотреть, вижу сильное дымление, бежит охрана. В магазине сработала пожарная сигнализация, мы попросили всех выйти, эвакуироваться. Сами закрыли магазин и спустились", – отметил он.

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, расположенного на Заполярной улице, днем 20 июня. Уточнялось, что он проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Благодаря этому ему удалось незаметно пронести нож.

Кроме того, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр, дети не пострадали.

Однако в результате нападения мужчины погибла одна женщина. Вместе с тем ранения получили не менее 5 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Также уточнялось, что одна из пострадавших женщин была беременна.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

Нападавшего задержали. Им оказался житель Краснодара 2007 года рождения. Молодой человек воспитывался в многодетной семье. Он работает в небольшом строительном магазине, ранее не был судим.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика