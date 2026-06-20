Охранник ТЦ в Краснодаре рассказал, что у напавшего на посетителей было мачете

Фото: телеграм-канал "ЧП Краснодар"

У напавшего на посетителей в торговом центре Краснодара мужчины в руках было мачете. Об этом РИА Новости рассказал охранник ТЦ.

"Я сначала ничего не понял. Мужик выбегает из туалета, орет: "Люди, убегайте, убегайте!", и он (нападавший. – Прим. ред.) на меня бежит. Смотрю, мачете достает полметра… У него еще нож перочинный был какой-то был", – рассказал охранник.

Эту информацию подтвердил и другой очевидец – сотрудник магазина. Он сообщил агентству, что видел, как нападавший бежал с мачете в сторону эскалатора и поднимался на второй этаж.

"Когда он встал на эскалатор, охранник протянул к нему руку, а он его по руке ударил", – добавил собеседник.

По словам сотрудника детского ресторана, из-за брошенной злоумышленником зажигательной смеси в заведении сгорел диван. Мужчина добавил, что вскоре после этого нападавший, по всей видимости, "сдался, скинул все оружие".

Как рассказал агентству сотрудник одного из магазинов торгового центра Тимур, посетителей оперативно эвакуировали после того, как злоумышленник бросил пиротехнику – в здании сразу же сработала пожарная сигнализация.

"Громкий хлопок произошел, пошел смотреть, вижу сильное дымление, бежит охрана. В магазине сработала пожарная сигнализация, мы попросили всех выйти, эвакуироваться. Сами закрыли магазин и спустились", – отметил он.

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, расположенного на Заполярной улице, днем 20 июня. Уточнялось, что он проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Благодаря этому ему удалось незаметно пронести нож.

Кроме того, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр, дети не пострадали.

Однако в результате нападения мужчины погибла одна женщина. Вместе с тем ранения получили не менее 5 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Также уточнялось, что одна из пострадавших женщин была беременна.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

Нападавшего задержали. Им оказался житель Краснодара 2007 года рождения. Молодой человек воспитывался в многодетной семье. Он работает в небольшом строительном магазине, ранее не был судим.