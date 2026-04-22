Путин заявил о росте турпотока россиян на Сейшелы

Поток российских туристов на Сейшельские острова продолжает расти, и у этого направления есть потенциал для дальнейшего развития. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом страны Патриком Эрмини.

"Растет поток туристов из Российской Федерации. Наши туристы занимают не менее 15%", – отметил Путин.

Российский лидер также поблагодарил руководство Сейшел за создание комфортных условий для граждан РФ и подчеркнул, что стороны намерены отдельно обсудить развитие туристической сферы. К переговорам были привлечены представители правительства и Центробанка.

Президент РФ добавил, что направление обладает хорошими перспективами для увеличения числа туристов.

Ранее сообщалось, что РФ может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона.