"Известия": Китай планирует на год продлить безвизовый режим для граждан России

Китай заявил о своей готовности продлить безвизовый режим для российских граждан. Об этом сообщает газета "Известия"со ссылкой на источник в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Пекин уведомил Москву о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Также в данный момент прорабатывается модальность сохранения порядка взаимных поездок граждан.

Отмечается, что в случае принятия решения безвизовый режим будет действовать до середины сентября 2027 года.

Ранее стало известно, что Таиланд может сократить туристам безвиз с 60 до 30 дней. В Минтуризма страны считают, что изменение не должно повлиять на туризм, так как россияне в среднем не задерживаются в Таиланде более чем на 21 день.

Также для желающих остаться на более длительный срок есть возможность продления пребывания в обычном порядке.

