05 декабря, 14:13

Туризм

Моди рассказал о работе России и Индии по введению безвиза для туристов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россия и Индия в ближайшее время приступят к работе по введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди во время пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Политик подчеркнул, что данный шаг укрепит возможности для перемещения людей между государствами, что в свою очередь будет способствовать развитию отношений и созданию новых возможностей для обеих сторон.

В свою очередь, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Подколзин спрогнозировал увеличение интереса россиян к этому туристическому направлению до 30% в случае реализации инициативы.

По мнению эксперта, упрощение процедуры въезда и сокращение времени на оформление виз сделают Индию более привлекательной для туристов не только из России, но и со всего мира.

"Отталкиваясь от статистики, которую продемонстрировал Китай, мы ожидаем роста спроса на направлении как минимум на 25–30%", – цитирует Подколзина пресс-служба РСТ.

Москву за первые 6 месяцев 2025 года посетили на 10% больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество зарубежных гостей достигло полумиллиона человек.

Индия заняла второе место по числу визитеров. В частности, столица приняла на 40% больше гостей за указанный период, а общий турпоток со страной восстановился до 96% от уровня 2019 года.

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

