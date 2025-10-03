Турпоток из стран дальнего зарубежья в Москву увеличился на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первые 6 месяцев 2025 года Москву посетили на 10% больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество зарубежных гостей достигло полумиллиона человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Лидером по числу визитеров стал Китай. Второе место заняла Индия, а третье – Турция. В пятерку также вошли Вьетнам и Саудовская Аравия.

Помимо этих стран, в российскую столицу приезжают туристы из Ирана, ОАЭ и Кубы. Рост международного туристического потока заметно улучшает экономику города.

При этом некоторые страны демонстрируют стремительный рост турпотока, опережая не только показатели прошлого года, но и рекордный 2019-й, когда был пик иностранных гостей.

В частности, за шесть месяцев 2025 года из Саудовской Аравии приехало на 30% больше путешественников, чем за тот же период 2024 года. При этом в сравнении с 2019-м в этом году в Москву прибыло почти в 10 раз больше саудовских туристов.

В свою очередь, из Индии за этот же период столица приняла на 40% больше гостей, а общий турпоток восстановился до 96% от уровня 2019 года. Из Вьетнама же прибыло на 20% больше гостей, что составило 62% от допандемийных показателей.

Увеличение числа иностранных туристов также отражается в росте количества выданных электронных виз. По данным МИД РФ, летом 2025 года было выдано 267 тысяч виз для въезда в Россию. Это на 13% (29,8 тысячи виз) больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в этот прирост внесли туристы из Индии, доля которых составила 21% (6,4 тысячи электронных виз).

Согласно данным Росстата, за первые 7 месяцев 2025 года количество иностранцев, заселившихся в гостиницы Москвы, увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Сведения Комитета по туризму, подготовленные на основе сведений сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, говорят о том, летом 94% всех бронирований в трех-, четырех- и пятизвездочных отелях были сделаны гражданами стран дальнего зарубежья (в 2024 году этот показатель составлял 85%). Из них 53% приходится на туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Омана. Эти данные указывают на прирост иностранного туристического потока в Москву в прошедшем летнем сезоне.

Также в столичном комитете по туризму уточнили, что в 2024-м мегаполис посетили 26 миллионов человек, что превысило показатели до пандемии. Поступления в городской бюджет составили 235 миллиардов рублей.

Ранее Москву назвали лидером РФ по уровню экономического развития туротрасли. Мультипликативный эффект от этой отрасли в столице выше, чем в средней по стране.

Мультипликатор валовой добавленной стоимости (ВДС) для совокупной отрасли туризма в России составляет 3,40, то есть рост ВДС в туризме на 1 миллион рублей приведет к росту ВДС в смежных областях на 2,40 миллиона. В столице этот показатель составляет 3,85.