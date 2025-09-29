Форма поиска по сайту

29 сентября, 04:13

Политика

Захарова сообщила, что РФ и Китай работают по отмене виз для китайских туристов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия и КНР проводят работу по отмене визового режима для туристов из Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена", – отметила дипломат.

Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Он действует для граждан, имеющих обычные паспорта. Они смогут посещать КНР без оформления визы сроком до 30 дней.

Владимир Путин назвал данное решение властей КНР приятным и неожиданным сюрпризом. Президент РФ также пообещал дать на него зеркальный ответ.

Турпоток из России в Китай увеличился в два раза после введения безвизового режима

