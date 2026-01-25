Более 210 тыс домов в США остались без электричества из-за снежной бури

Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Более 210 тысяч домов в США остались без электричества на фоне снежной бури. Об этом свидетельствуют данные портала Poweroutage.

Общее число отключений составило 211 025. При этом больше всего их пришлось на штаты Луизиана (69 170), Миссисипи (47 580) и Техас (44 572).

По прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. В 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.

Кроме того, ранее свыше 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада. В результате ДТП пострадали от 9 до 12 человек. После случившегося автомагистраль была закрыта на несколько часов для уборки снега и льда.