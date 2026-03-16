"Ведомости": депутата ГД Свинцова могут исключить из ЛДПР

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов может быть исключен из фракции ЛДПР. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к партии.

Отмечается, что лидер фракции Леонид Слуцкий неоднократно поднимал вопрос о возможном исключении депутата из-за его активной позиции в отношении блокировки мессенджера Telegram. Заседание президиума высшего совета ЛДПР по данному вопросу состоится в среду, 18 марта, утончила в беседе с журналистами замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.

Андрей Свинцов состоит в ЛДПР с 2000 года. С 2003-го он работал в секретариате бывшего лидера партии Владимира Жириновского. С 2008 по 2011 год был его помощником, а в 2013-м окончил созданный экс-главой фракции Институт мировых цивилизаций.

Он избирался депутатом Госдумы VI и VII созывов. На VIII созыв политик избраться не смог, однако в 2022 году он пришел в нижнюю палату после смерти Жириновского.

Ранее Свинцов заявил, что Telegram не сможет обойти блокировки, так как Роскомнадзор отслеживать трафик даже при использовании VPN. Он также предположил, что в будущем в стране останутся только VPN-сервисы с законным статусом, необходимые для работы СМИ.

Применять меры по ограничению функционала Telegram в России начали с 10 февраля. Роскомнадзор указывал на несоблюдение мессенджером законодательства.

