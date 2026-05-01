Трамп выразил недовольство по поводу последнего предложения Ирана по атомной сделке

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он неудовлетворен последним предложением Ирана по атомной сделке для разрешения конфликта. Его слова передает РИА Новости.

При этом, подчеркнул глава Белого дома, Тегеран стремится к заключению сделки. Он добавил, что сейчас США и Иран обсуждают важные моменты по телефону.

Третий раунд переговоров между Ираном и США завершился в Исламабаде в ночь на 12 апреля. Консультации продолжались на протяжении 14 часов. В Тегеране заявили, что между сторонами все еще сохраняются некоторые разногласия.

Американскую сторону на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавлял председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.