WSJ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 07:25

Политика
Главная / Новости /

Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к долгосрочной экономической и военно-морской блокаде Ирана, посчитав этот путь менее рискованным по сравнению с альтернативными сценариями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в ходе серии недавних совещаний, включая встречу в ситуационной комнате, Трамп распорядился сосредоточить усилия на максимальном давлении на экономику Тегерана и сжатии его нефтяного экспорта. Ключевым элементом стратегии должно стать воспрепятствование заходу иранских судов в порты и выходу из них.

При этом вариант с нанесением новых бомбовых ударов или полный выход из конфликта американский лидер счел сопряженными с более высокими рисками, нежели сохранение жесткого режима блокады.

В СМИ отметили, что в администрации США уверены, что именно такая тактика дает Вашингтону максимальные рычаги давления на иранское руководство.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии WSJ подчеркнула, что Трамп намерен соглашаться лишь на такую сделку, которая будет в полной мере гарантировать национальную безопасность Штатов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры 11–12 апреля. В результате стороны не смогли договориться. Следующий раунд мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи.

Еще один раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться в Пакистане 27 апреля, однако Трамп решил отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он подчеркнул, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика