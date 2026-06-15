Подмосковные врачи спасли девочку после укуса гадюки

Фото: mz.mosreg.ru

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку, которую укусила гадюка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ребенка доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии – отмечались спутанность сознания, сильный отек кисти и болезненность при пальпации. Девочку направили в реанимацию, где медики оперативно ввели ей специальную сыворотку, провели антигистаминную, дезинтоксикационную терапии и восстановили водно-электролитный баланс.

В итоге состояние юной пациентки пришло в норму. На четвертые сутки она была переведена в хирургическое отделение, где за ней продолжили наблюдать.

После лечения пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана. Медики добавили, что в скором времени укушенная рука полностью восстановится.

Как рассказали врачи, девочку спасло то, что сыворотку успели ввести за короткий промежуток времени – менее чем через два часа после укуса. Тяжелые осложнения могут развиться, если пройдет на 30–60 минут больше времени.

По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александра Герасимова, в случае укуса змеи действовать необходимо максимально быстро. Нужно привести укушенную конечность в неподвижное состояние, дать пострадавшему таблетку от аллергии и скорее доставить его в больницу. При этом нельзя ничего делать с раной.

Ранее столичные медики спасли мужчину, который пытался выработать иммунитет к яду гадюки. Он поймал змею, принес ее домой и был укушен. Ему помогли в Центре острых отравлений НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. Уже через несколько дней пациент был выписан домой.