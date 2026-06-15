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15 июня, 18:11

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Daily Star: акула попыталась откусить голову посетителю океанариума в Китае

Акула попыталась откусить голову посетителю океанариума в Китае

Фото: 123RF.com/wrangel

В китайском городе Чанша акула пыталась откусить голову посетителю океанариума, решившему с ней поплавать. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина по фамилии Бао участвовал в аттракционе, который позволяет посетителям океанариума погружаться в резервуар с морскими обитателями. По его словам, организаторы уверяли в безопасности программы. Однако после погружения на мужчину напала трехметровая песчаная тигровая акула.

В результате Бао получил семь глубоких ран и серьезные повреждения тканей головы. Сотрудники океанариума немедленно вытащили его из воды и доставили в больницу, где ему потребовалась сложная операция.

Администрация океанариума оплатила лечение мужчины и предложила компенсацию в размере 3 000 долларов. В ответ Бао заявил, что этой суммы недостаточно.

Ранее акула напала на сотрудника базы инженерно-технического обеспечения ВМС США во Флориде, который решил искупаться во время обеденного перерыва. Гражданского служащего Центра военно-морских надводных сил доставили в местную больницу в критическом состоянии.

В администрации базы не раскрыли информации о личности и возрасте потерпевшего, а также подробностей о полученных им травмах.

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