Daily Star: акула попыталась откусить голову посетителю океанариума в Китае

Фото: 123RF.com/wrangel

В китайском городе Чанша акула пыталась откусить голову посетителю океанариума, решившему с ней поплавать. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина по фамилии Бао участвовал в аттракционе, который позволяет посетителям океанариума погружаться в резервуар с морскими обитателями. По его словам, организаторы уверяли в безопасности программы. Однако после погружения на мужчину напала трехметровая песчаная тигровая акула.

В результате Бао получил семь глубоких ран и серьезные повреждения тканей головы. Сотрудники океанариума немедленно вытащили его из воды и доставили в больницу, где ему потребовалась сложная операция.

Администрация океанариума оплатила лечение мужчины и предложила компенсацию в размере 3 000 долларов. В ответ Бао заявил, что этой суммы недостаточно.

Ранее акула напала на сотрудника базы инженерно-технического обеспечения ВМС США во Флориде, который решил искупаться во время обеденного перерыва. Гражданского служащего Центра военно-морских надводных сил доставили в местную больницу в критическом состоянии.

В администрации базы не раскрыли информации о личности и возрасте потерпевшего, а также подробностей о полученных им травмах.