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10 июня, 12:16

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ABC: акула напала на работника базы ВМС США во Флориде

Акула напала на работника базы ВМС США во Флориде

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Акула напала на сотрудника базы инженерно-технического обеспечения ВМС США во Флориде. Об этом сообщает ABC со ссылкой на командира базы Тристана Оливерии.

Сотрудник решил искупаться во время обеденного перерыва. Речь идет о гражданском служащем Центра военно-морских надводных сил, его доставили в местную больницу в критическом состоянии.

В администрации базы не раскрыли информации о личности и возрасте потерпевшего, а также подробностей о полученных им травмах.

Ранее в Средиземном море впервые заметили белую акулу в ее естественной среде обитания. Это удалось сделать водолазам во время операции по извлечению брошенных рыболовных сетей.

По словам участников миссии, это открытие имеет исключительную ценность для научного сообщества. До этого большая часть данных о белых акулах в этом регионе базировалась на изучении уже мертвых особей.

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