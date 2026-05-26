Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 16:03

В мире

Акул вновь заметили на египетских курортах

Фото: 123RF.com/tonobalaguer

Морские экскурсии отменили в Египте после того, как туристы увидели акул в нескольких метрах от побережья отелей. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

В частности, хищники появились в море в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Россиянка рассказала журналистам, что заметила акулу во время купания недалеко от берега. По ее словам, она не заплывала за буйки, однако спасатель свистел и требовал быстро выйти из воды. Девушка отдыхала в четырехзвездочном отеле Sunny Days El Palacio Resort. Другая акула показалась около отеля Old Sheraton в Хургаде.

Теперь порты и причалы временно закрыты, а морские экскурсии приостановления на три дня. Официальной причиной администрация назвала сильный ветер, однако туристы и местные жители считают, что на самом деле ограничения связаны именно с акулами. По данным канала, хищников уже отлавливают.

Ранее в Австралии один человек погиб в результате нападения акулы. Инцидент произошел у острова Роттнест около Перта в туристической локации – у рифа Horseshoe Reef. Жертвой стал 38-летний мужчина.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика