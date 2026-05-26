Акул вновь заметили на египетских курортах

Морские экскурсии отменили в Египте после того, как туристы увидели акул в нескольких метрах от побережья отелей. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

В частности, хищники появились в море в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Россиянка рассказала журналистам, что заметила акулу во время купания недалеко от берега. По ее словам, она не заплывала за буйки, однако спасатель свистел и требовал быстро выйти из воды. Девушка отдыхала в четырехзвездочном отеле Sunny Days El Palacio Resort. Другая акула показалась около отеля Old Sheraton в Хургаде.

Теперь порты и причалы временно закрыты, а морские экскурсии приостановления на три дня. Официальной причиной администрация назвала сильный ветер, однако туристы и местные жители считают, что на самом деле ограничения связаны именно с акулами. По данным канала, хищников уже отлавливают.

Ранее в Австралии один человек погиб в результате нападения акулы. Инцидент произошел у острова Роттнест около Перта в туристической локации – у рифа Horseshoe Reef. Жертвой стал 38-летний мужчина.