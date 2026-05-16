Мужчина погиб после нападения акулы у курортного острова в Австралии

Мужчина погиб после нападения акулы у острова Роттнест близ Перта в штате Западная Австралия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

По данным экстренных служб, нападение произошло у рифа Horseshoe Reef. Это является одним из самых популярных туристических направлений региона.

"38-летний мужчина, предположительно, получил укус акулы. Его доставили на берег судном, где его встретили парамедики. К сожалению, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в 80 метрах от берега очевидцы заметили белую акулу длиной около пяти метров.

Ранее сообщалось, что Калифорния может столкнуться с нашествием акул из-за климатического феномена Эль-Ниньо. По словам морского биолога Криса Лоу, некоторые виды морских хищников отправятся размножаться на север вместо южного побережья.

В океанические воды Калифорнии прибудут южные виды, например тигровые или тупорылые акулы, считающиеся довольно агрессивными.