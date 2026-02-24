Daily Mail: серфер погиб после нападения акулы у Новой Каледонии

Фото: depositphotos/izanbar

Акула напала на 55-летнего серфера у берега Новой Каледонии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Daily Mail.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда мужчина занимался виндсерфингом. С берега за происходящим наблюдали его родственники. С их слов, серфер стал внезапно махать руками и барахтаться в воде, после чего исчез.

В воскресенье, 22 февраля, яхтсмены нашли тело в лагуне неподалеку от места происшествия. Они попытались провести реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.

На ноге, правом предплечье и левой голени погибшего обнаружили глубокие раны. Характер укусов указывает на нападение акулы.

Ранее 13-летний подросток погиб после встречи с акулой в Бразилии. По информации местных властей, мальчик находился в воде вместе с друзьями, когда на него сзади напал хищник, укусив за правое бедро. Ребенка доставили в больницу, где он позже скончался.