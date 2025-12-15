Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 19:09

Происшествия

Акула укусила спасавшего ее дайвера на Гавайях

Фото: depositphotos/izanbar

Акула укусила 24-летнего дайвера на Гавайях, когда тот пытался спасти ее. Животное запуталось в снастях, сообщает Hawaii News Now.

Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, у пляжа Каалуалу в районе Кау. Группа аквалангистов заметила застрявшую акулу и решила ей помочь.

Хищница, которую напугало присутствие людей, начала вести себя агрессивно. Освободившись, акула укусила дайвера за левое бедро. Друзья помогли мужчине добраться до берега.

Молодому человеку оказали первую помощь на месте, а затем доставили его в больницу вертолетом. К настоящему моменту его жизни ничего не угрожает.

Ранее инструктор по дайвингу чудом выжил после нападения трехметровой бычьей акулы. Он пострадал, пытаясь спасти свою девушку. Инцидент произошел на пляже Кайлис-Бич в Австралии.

Акула укусила девушку за левую руку, когда она снимала плавание с дельфинами. Мужчина бросился на помощь и дважды ударил хищницу, в результате чего получил рану на правой ноге. Инструктор смог доплыть до берега вместе с девушкой и вызвать помощь, но она скончалась из-за сильной кровопотери.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика