Акула укусила спасавшего ее дайвера на Гавайях

Фото: depositphotos/izanbar

Акула укусила 24-летнего дайвера на Гавайях, когда тот пытался спасти ее. Животное запуталось в снастях, сообщает Hawaii News Now.

Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, у пляжа Каалуалу в районе Кау. Группа аквалангистов заметила застрявшую акулу и решила ей помочь.

Хищница, которую напугало присутствие людей, начала вести себя агрессивно. Освободившись, акула укусила дайвера за левое бедро. Друзья помогли мужчине добраться до берега.

Молодому человеку оказали первую помощь на месте, а затем доставили его в больницу вертолетом. К настоящему моменту его жизни ничего не угрожает.

Ранее инструктор по дайвингу чудом выжил после нападения трехметровой бычьей акулы. Он пострадал, пытаясь спасти свою девушку. Инцидент произошел на пляже Кайлис-Бич в Австралии.

Акула укусила девушку за левую руку, когда она снимала плавание с дельфинами. Мужчина бросился на помощь и дважды ударил хищницу, в результате чего получил рану на правой ноге. Инструктор смог доплыть до берега вместе с девушкой и вызвать помощь, но она скончалась из-за сильной кровопотери.