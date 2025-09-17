Ихтиолог Аршавский: акулы обычно атакуют испугавшихся и барахтающихся людей

Фото: 123RF/eyeofpaul

Акулы обычно атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей, поскольку воспринимают их как раненых или ослабленных, рассказал в беседе с Москвой 24 ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский.

Так он прокомментировал новость о том, что пляжи Египта закрывали из-за морских хищников. СМИ писали, что акул заметили в акватории Хургады и в районе Макади.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что меры безопасности вводились там на прошлой неделе и действовали три дня. Тем не менее купание с понтона в открытом море остается ограниченным.

"Красное море – теплое и высокой солености, а это хорошие условия для обитания акул. В целом же акулы, которые могут напасть на человека, обитают в тропической климатической зоне. Оттуда их может занести в любое море, за исключением совсем холодных", – рассказал Аршавский.

К берегам хищники подбираются по разным причинам. Одна из них – рыбалка. Когда люди приманивают крупную рыбу, они выкидывают потроха в воду, и акулы постепенно начинают концентрироваться там. При этом специально на людей они не охотятся.

"Дайвинг и другие подобные занятия на море имеют определенные риски. Те же дайверы подкармливают рыб, чтобы они кучковались для красивых фотографий. А там, где есть скопления рыбы, там вполне можно ожидать того, кто эту рыбу будет есть", – объяснил ихтиолог.

По его словам, акула не отличает людей от тюленей и других животных, которых можно съесть. При этом отбиться от хищника неподготовленному человеку практически невозможно. Акула сильна и находится в своей среде обитания, в отличие от людей.

Эксперт рекомендовал на отдыхе всегда прислушиваться к администрации пляжа. Если он закрыт, то идти туда купаться не стоит. Кроме того, он посоветовал не заплывать далеко, потому что акула может атаковать из глубины.

"Опасны крупные виды акул, в том числе белая, желтая, молотоголовая и другие. Может укусить и небольшая акула, если сильно ее доставать. Однако, повторюсь, акула нападает на человека исключительно с целью питания", – заключил Аршавский.

Ранее на Сахалине белые акулы начали отбирать улов у рыбаков. Как сообщили очевидцы, хищник откусил почти всю тушу пойманного крупного тунца в Татарском проливе.

Замдиректора ТИНРО Александр Буслов объяснил, что белые акулы и рыба фугу приплыли к Сахалину из-за прогревшейся до 25 градусов воды. Такое происходит раз в 40 лет.