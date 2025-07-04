Times of India: в Индии огромный марлин утащил рыбака в воду

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Голубой марлин утянул рыбака в воду в Бенгальском заливе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Times of India.

Чодапалли Ерайя, который живет в деревне Пудимадака в индийском штате Андхра-Прадеш, занимался ловлей рыбы. Вместе с тремя знакомыми он отплыл на моторной лодке на 15 миль от берега и забросил снасти.

В результате мужчина поймал рыбу, однако он не смог ее удержать, и голубой марлин утянул Ерайя на дно. После этого товарищи, которые были на лодке вместе с рыбаком, больше не видели мужчину. Теперь он считается пропавшим без вести.

Голубой марлин охотится у поверхности воды на других рыб и кальмаров. Его длина составляет 5 метров, а вес – 800 килограммов.

Ранее в Австралии 12-летний мальчик выжил после нападения акулы. По данным СМИ, хищник напал на подростка в тот момент, когда он находился на мелководье бухты в окрестностях города Голд-Кост в Западной Австралии.

В результате атаки акулы мальчик получил травму нижней части тела и был доставлен в больницу. Врачи смогли спасти подростка.

