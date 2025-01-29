Sky News: в Австралии подросток выжил после нападения акулы

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В Австралии 12-летний мальчик выжил после нападения акулы. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Млекопитающее напало на мальчика в тот момент, когда он находился на мелководье бухты в окрестностях города Голд-Кост в Западной Австралии.

В результате атаки акулы юноша получил травму нижней части тела и был доставлен в больницу. Телеканал отметил, что врачи смогли спасти подростка, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой нападения акулы в Красном море у побережья египетского курорта Марса-Алам. Власти временно запретили купание в районе места происшествия. При этом сообщается, что инцидент произошел вне зоны для безопасного плавания.