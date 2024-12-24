ETV Bharat: тигр в Индии съел фермера, который пас скот

Фото: 123RF/duben

Тигр в Индии съел фермера, который пас скот. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ETV Bharat.

Животное напало на человека в Хайрланджи Силари. Местные жители нашли следы крови, после чего заметили тигра рядом с телом мужчины. Спасти его не получилось.

Хищник успел съесть нижнюю часть туловища. Также глубокие раны зафиксировали на голове и шее.

Проживающих в деревне граждан призвали не работать в одиночку.

Ранее львица в Индии утащила семилетнюю девочку в лес и растерзала ее. Дикое животное напало на ребенка, когда она вместе с мамой возвращалась домой с фермы.

Животное утащило ребенка в заросли, где спустя время были обнаружены сильно поврежденные останки. Через сутки зверя нашли, усыпили и поместили в клетку.

