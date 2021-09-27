Тигр откусил ребенку палец в крымском зоопарке

16:01
Фото: телеграм-канал SHOT
В зоопарке "Тайган" в Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
"Вечером 26 сентября 2021 года 22-летняя женщина, совместно со своим малолетним ребенком, находившись на территории парка львов "Тайган", поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. В результате чего ребенок получил повреждение руки", – рассказали в ведомстве.
Младенца вместе с матерью доставили в больницу. Там ему оказывают медицинскую помощь, состояние ребенка стабильное.
По данному факту СК организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Региональная прокуратура также намерена установить обстоятельства случившегося, оценить соблюдение зоопарком требований безопасности при предоставлении услуг населению и действия матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.
Ранее в Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила часть ноги парапланеристу, который летел слишком низко над Красным морем. Его доставили в местный военный госпиталь, где прооперировали. В связи с инцидентом власти объявили о начале расследования, так как акулы крайне редко заплывают на мелководье у иорданского побережья.
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