Акула откусила пятку летевшему над Красным морем парапланеристу

20:22
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
На курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и оторвала часть ноги спустившемуся слишком низко парапланеристу. Информация о происшествии появилась в издании Mail Online.
Очевидцам чудом удалось запечатлеть момент на видео, так как акула появилась внезапно, а само нападение заняло лишь несколько секунд.
Известно, что местный житель с другом решили полетать на параплане, но опустились слишком близко к поверхности воды. Одному из мужчин акула откусила часть правой пятки, у него разорваны мышцы и сухожилие, а также диагностировано несколько переломов.
Мужчину оперативно доставили в военный госпиталь, где прооперируют. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Местные власти объявили о начале расследования, так как акулы крайне редко заплывают на мелководье у иорданского побережья. При этом нападения акул на людей в Красном море не так редки, однако чаще они происходят южнее, у берегов Египта.
Ранее серфингист из Австралии рассказал, как выжил после встречи с огромной акулой. По его словам, морская хищница набросилась на него, когда он был на доске.
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