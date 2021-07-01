Акула откусила пятку летевшему над Красным морем парапланеристу

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

На курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и оторвала часть ноги спустившемуся слишком низко парапланеристу. Информация о происшествии появилась в издании Mail Online.

Очевидцам чудом удалось запечатлеть момент на видео, так как акула появилась внезапно, а само нападение заняло лишь несколько секунд.

Известно, что местный житель с другом решили полетать на параплане, но опустились слишком близко к поверхности воды. Одному из мужчин акула откусила часть правой пятки, у него разорваны мышцы и сухожилие, а также диагностировано несколько переломов.

Мужчину оперативно доставили в военный госпиталь, где прооперируют. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Местные власти объявили о начале расследования, так как акулы крайне редко заплывают на мелководье у иорданского побережья. При этом нападения акул на людей в Красном море не так редки, однако чаще они происходят южнее, у берегов Египта.

Ранее серфингист из Австралии рассказал, как выжил после встречи с огромной акулой. По его словам, морская хищница набросилась на него, когда он был на доске.

