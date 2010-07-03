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Происшествия

12:06

В желудке тигровой акулы обнаружили руку пропавшего туриста

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/YAY/Amanda Cotton

В желудке тигровой акулы обнаружили руку 44-летнего туриста из Шотландии, который пропал 2 ноября во время отдыха на острове Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщает портал News.ru.

О пропаже мужчины заявила его супруга. Спасатели организовали поиски туриста. Его искали в море с вертолета и на суше с помощью поисковых собак, но найти так и не смогли.

Позднее была убита акула, которая угрожала безопасности отдыхающих. В ее желудке обнаружили человеческую руку с кольцом на пальце. Супруга пропавшего туриста опознала ее.

В экстренных службах отмечают, что акула могла напасть на мужчину во время купания, но могла откусить руку уже тогда, когда турист был мертв.

В январе российскую певицу Ханну укусила рифовая акула на Багамах. Певица разместила в соцсети несколько фотографий с острова Эксума. По ее словам, она "давно мечтала побывать в красивом месте и сделать фотку с акулами для галочки". Ханна пожаловалась подписчикам, что одна их акул укусила ее за большой палец ноги, видимо, приняв его за малька из-за педикюра блестящего серебряного цвета.

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