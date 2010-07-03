Акула напала на человека в Австралии

Акула напала на человека на востоке Австралии, пишет "Газета.ру".

Морская хищница набросилась на 25-летнего мужчину, когда тот нырял у рифа Харди. По данным австралийского телеканала SBS, она укусила пловца за бедро.

После этого молодого человека срочно отвезли в больницу на вертолете. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее в Сети появилось видео нападения гепардов на туристов. Это произошло в парке Beekse Bergen в Нидерландах. Судя по кадрам, нарушив правила сафари-парка, семья вышла из машины, чтобы поглядеть на зверей поближе. Сначала гепарды не проявляли агрессии, но затем внезапно бросились в сторону людей. К счастью, туристам удалось вовремя добежать до автомобиля.