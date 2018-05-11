В Сети опубликовали видео нападения гепардов на туристов

Фото: скриншот из видео youtube.com/FPE Humor

В парке Beekse Bergen в Нидерландах гепарды напали на туристов. Видео инцидента опубликовали в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что как семья, нарушив правила сафари-парка, покинула машину, чтобы рассмотреть гепардов поближе. Сначала животные никак не реагировали на людей, но потом гепарды бросились в их сторону. К счастью, туристам удалось добежать до машины.

Как сообщает издание NOS, по словам сотрудников сафари-парка, туристам повезло, так как животные не были голодными и не собирались охотиться.

Ранее в марте в индонезийской провинции Западное Папуа крокодил напал на российского дайвера. Тело было найдено в районе популярного у водолазов архипелага Раджа-Ампат. Обнаружившие его спасатели считают, что мужчину убил крокодил.