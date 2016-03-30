В Индонезии крокодил растерзал российского дайвера

В Индонезии российский турист погиб в схватке с крокодилом

В индонезийской провинции Западное Папуа крокодил напал на российского дайвера, сообщает "Интерфакс".

Тело было найдено в районе популярного у водолазов архипелага Раджа-Ампат. Обнаружившие его спасатели считают, что мужчину убил крокодил.

По словам пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Николая Карапетяна, представители правоохранительных органов уже связались с дипмиссией. "В данный момент мы находимся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, выясняем все обстоятельства произошедшего", – сказал Карапетян.