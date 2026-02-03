Минздрав зарегистрировал первый отечественный биоаналог онкопрепарата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата "Цетуксимаб", который используется для терапии рака головы и шеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на производителя ГК "Р-Фарм", группа компаний которого занималась разработкой.

В "Цетуксимабе" содержится моноклональное антитело. Оно связывается с рецептором эпидермального фактора роста EGFR, который распространен на поверхности определенных опухолевых клеток. Блокада EGFR сдерживает рост клеток и исключает прогрессирование и метастазирование опухоли.

Биоаналогичность препарата доказана в клиническом исследовании III фазы, в котором было задействовано более 250 пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. Результаты подтвердили не меньшую эффективность и сопоставимый профиль безопасности для биоаналога.

Ранее Минздрав РФ разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.

Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.