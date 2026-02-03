Отравившихся угарным газом в Дагестане детей выпишут 4 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Состояние 7 детей, которые отравились угарным газом в Дагестане, оценивается как стабильное. Их могут выписать из больницы в среду, 4 февраля, рассказал ТАСС заместитель главврача по лечебной части районной больницы Рашид Яхьяев.

"Состояние детей стабильное, без каких-либо тяжелых осложнений", – отметил он.

Врач также указал, что остающиеся в стационаре дети получают необходимый уход.

Инцидент с отравлением в частном детском саду произошел 2 февраля в селе Параул. По информации регионального МЧС, 10 детей пожаловались на слабость и тошноту. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но после оказания помощи его состояние удалось нормализовать. Позже 3 детей выписали из медучреждения.

По предварительной версии, причиной отравления стала горелка, подключенная к газовой системе с использованием водяного шланга. Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев подчеркнул, что это является грубым нарушением требований безопасности.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

