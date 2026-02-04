Три уголовных дела возбуждены после нападения девочки на школу в Красноярске

Фото: ТАСС/Виктория Мельникова

Три уголовных дела возбуждены после нападения 8-классницы в школе в Красноярске, сообщил замруководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии генерал-майор юстиции Александр Зюбано.

По его словам, речь идет о статьях "Покушение на убийство", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В свою очередь, Минздрав региона подтвердил РИА Новости, что в результате ЧП пострадали пять человек – все они несовершеннолетние. Двое доставлены в больницу № 20 в состоянии средней тяжести. У них зафиксированы черепно-мозговые травмы. Трое были госпитализированы в ожоговый центр красноярской краевой больницы.

О ЧП в школе Красноярска стало известно 4 февраля. По информации местного МВД, ученица 8-го класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали пять учеников и учитель. По информации СМИ, ожоги получили две девочки и мальчик. Еще две школьницы, а также учитель, пострадали от удара молотком.

