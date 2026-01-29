Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 17:11

Происшествия
Главная / Новости /

Le Figaro: няня во Франции вылила в рот 11-месячной девочки средство для очистки труб

Няня во Франции отравила 11-месячную девочку средством для очистки труб

Фото: ТАСС/IMAGO/Robert Schmiegelt

Няня во Франции отравила 11-месячную девочку средством для прочистки канализационных труб, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Le Figaro.

Перед судом присяжных в Лионе предстала 27-летняя Мириам Жауэн, которая работала в частном детском саду помощницей по уходу за детьми. Девочка по имени Лиза сильно плакала, поэтому няня дала выпить ей чистящее средство Destop.

Девочка получила химические ожоги и серьезные повреждения внутренних органов. Спасти ребенка, несмотря на усилия врачей, не удалось.

Отмечается, что Жауэн имела специальное образование для работы с маленькими детьми. В день инцидента она оставалась с подопечными одна и жаловалась на большую усталость и нагрузку. Кроме того, детский сад испытывал нехватку персонала и столкнулся с серьезными трудностями, а злоумышленница успела поработать там всего несколько недель.

Сама Жауэн признала вину и заявила, что искренне сожалеет и "никогда не хотела такого". По ее словам, она просто желала, чтобы Лиза замолчала, однако она не ожидала, что это приведет к подобным последствиям.

Однако судом было установлено, что женщина имеет не только психическое расстройство, но и склонность к фантазированию. Ее признали непригодной для работы с детьми. При этом следователи уверены, что няня знала о смертельной опасности едкого натрия.

Теперь Жауэн грозит пожизненное заключение за преднамеренное убийство ребенка.

Ранее сотрудница детского сада в американском штате Миннесота задушила ребенка. Через пять дней малыш должен был отпраздновать первый день рождения. Девушка душила детей как минимум в трех случаях, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика