Le Figaro: няня во Франции вылила в рот 11-месячной девочки средство для очистки труб

Няня во Франции отравила 11-месячную девочку средством для прочистки канализационных труб, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Le Figaro.

Перед судом присяжных в Лионе предстала 27-летняя Мириам Жауэн, которая работала в частном детском саду помощницей по уходу за детьми. Девочка по имени Лиза сильно плакала, поэтому няня дала выпить ей чистящее средство Destop.

Девочка получила химические ожоги и серьезные повреждения внутренних органов. Спасти ребенка, несмотря на усилия врачей, не удалось.

Отмечается, что Жауэн имела специальное образование для работы с маленькими детьми. В день инцидента она оставалась с подопечными одна и жаловалась на большую усталость и нагрузку. Кроме того, детский сад испытывал нехватку персонала и столкнулся с серьезными трудностями, а злоумышленница успела поработать там всего несколько недель.

Сама Жауэн признала вину и заявила, что искренне сожалеет и "никогда не хотела такого". По ее словам, она просто желала, чтобы Лиза замолчала, однако она не ожидала, что это приведет к подобным последствиям.

Однако судом было установлено, что женщина имеет не только психическое расстройство, но и склонность к фантазированию. Ее признали непригодной для работы с детьми. При этом следователи уверены, что няня знала о смертельной опасности едкого натрия.

Теперь Жауэн грозит пожизненное заключение за преднамеренное убийство ребенка.

Ранее сотрудница детского сада в американском штате Миннесота задушила ребенка. Через пять дней малыш должен был отпраздновать первый день рождения. Девушка душила детей как минимум в трех случаях, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание.

