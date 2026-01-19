Няня в США задушила малыша за пять дней до его первого дня рождения

Фото: depositphotos/stockveres.gmail.com

Сотрудница детского сада в американском штате Миннесота задушила ребенка. Через пять дней малыш должен был отпраздновать первый день рождения, сообщило издание Mirror.

Уточняется, что убийство воспитанника произошло 22 сентября 2025 года. Правоохранители прибыли в учреждение по вызову 18-летней Теи Рассел, заявившей по телефону, что 11-месячный Нарви Маклбаст внезапно перестал дышать. Ребенка пытались безуспешно реанимировать.

В течение трехмесячного расследования правоохранители выяснили, что до гибели мальчика в детском саду уже происходили похожие инциденты. За три дня этого полиция также выезжала по адресу учреждения, так как у одной из воспитанниц наблюдались проблемы с дыханием и кровь изо рта.

Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Случай признали ненасильственным. В день смерти Маклбаста у девочки также повторились симптомы. Лицензия детского сада была отозвана.

Подозрение следователей пало на няню, контактировавшую с детьми последние несколько дней. Позднее выяснилось, что девушка душила детей как минимум в трех случаях, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание. Третий эпизод, как уточнили в полиции, закончился гибелью мальчика.

Сотрудницу арестовали 13 января, предъявив обвинения в убийстве второй степени и нескольких эпизодах тяжкого нападения.

