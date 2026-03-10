Директор ФСБ заявил, что режим КТО в приграничье пока отменять не планируют

Фото: kremlin.ru

Отмена режима контртеррористической операции (КТО) в российских регионах, граничащих с Украиной, пока не планируется, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете".

Он отметил, что этот вопрос будет рассматриваться по мере продвижения российских войск и создания "буферной зоны" вдоль действующей линии государственной границы. Глава ФСБ добавил, что для продолжения такого продвижения необходимо обеспечить надежный и стабильный тыл.

Вместе с тем, по его словам, режим КТО, введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, позволил создать эффективный барьер для украинских диверсионных групп, в том числе в направлении ключевых объектов промышленности и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, режим способствовал созданию условий для вытеснения украинских подразделений за пределы страны и предотвращения новых попыток прорыва.

Бортников также привел пример, который, как он считает, наглядно демонстрирует эффективность новых подходов к координации борьбы с терроризмом. Речь идет о предотвращенной в августе 2025 года попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть вглубь Брянской области.

По данным главы ФСБ, диверсанты планировали организовать серию подрывов на транспортных объектах и заблокировать движение поездов на одном из региональных участков железной дороги. В результате операции трое боевиков были задержаны и сейчас ожидают суда, еще трое были ликвидированы при попытке оказать вооруженное сопротивление.

Также Бортников заявил, что планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Он уточнил, что в состав забрасываемых на российскую территорию ДРГ входят кадровые военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций.