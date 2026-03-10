Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 10:23

Политика

Директор ФСБ заявил, что режим КТО в приграничье пока отменять не планируют

Фото: kremlin.ru

Отмена режима контртеррористической операции (КТО) в российских регионах, граничащих с Украиной, пока не планируется, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете".

Он отметил, что этот вопрос будет рассматриваться по мере продвижения российских войск и создания "буферной зоны" вдоль действующей линии государственной границы. Глава ФСБ добавил, что для продолжения такого продвижения необходимо обеспечить надежный и стабильный тыл.

Вместе с тем, по его словам, режим КТО, введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, позволил создать эффективный барьер для украинских диверсионных групп, в том числе в направлении ключевых объектов промышленности и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, режим способствовал созданию условий для вытеснения украинских подразделений за пределы страны и предотвращения новых попыток прорыва.

Бортников также привел пример, который, как он считает, наглядно демонстрирует эффективность новых подходов к координации борьбы с терроризмом. Речь идет о предотвращенной в августе 2025 года попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть вглубь Брянской области.

По данным главы ФСБ, диверсанты планировали организовать серию подрывов на транспортных объектах и заблокировать движение поездов на одном из региональных участков железной дороги. В результате операции трое боевиков были задержаны и сейчас ожидают суда, еще трое были ликвидированы при попытке оказать вооруженное сопротивление.

Также Бортников заявил, что планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Он уточнил, что в состав забрасываемых на российскую территорию ДРГ входят кадровые военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций.

Читайте также


политика

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика