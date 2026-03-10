Форма поиска по сайту

10 марта, 10:45

Происшествия

Спасатели расширили зону поисков пропавших в Звенигороде детей

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Спасатели расширили зону поисков троих детей, которые пропали в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что поисковая операция ведется круглосуточно, применяются все доступные силы и средства.

Дети пропали 7 марта. По версии следствия, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточном. Последний раз их видели около Москвы-реки, где позже были обнаружены следы и шапка одного из несовершеннолетних.

Поисками детей занимаются около 285 человек, беспилотники и вертолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По последним данным, спасатели и добровольцы обследовали почти 20 километров Москвы-реки. В свою очередь, водолазы совершили 18 погружений, однако результатов пока нет.

Зону поиска пропавших детей расширили в Звенигороде

