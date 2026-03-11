Форма поиска по сайту

11 марта, 04:45

Политика
Депутат Кошелев: платежи за ЖКХ снизятся весной из-за окончания холодов

В Госдуме рассказали, у кого весной снизятся платежи за ЖКХ

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Коммунальные платежи снизятся в ближайшие месяцы на фоне окончания холодов у тех, кто платит за отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, а также по нормативам только в отопительный сезон. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат напомнил, что ранее в России действовали два варианта оплаты отопления: равными частями в течение всего года либо только в период отопительного сезона. Однако с 1 марта прошлого года приоритетным способом расчетов была закреплена оплата только в отопительный сезон, исходя из фактического потребления. По словам Кошелева, это позволит сделать систему расчетов более прозрачной и понятной для потребителей.

"Прежний способ оплаты сохранится в тех регионах, которые до 1 марта 2025 года ввели у себя систему равномерной оплаты в течение года, но теперь такой вариант больше нельзя выбрать", – передает ТАСС слова парламентария.

Если в доме отсутствуют общедомовые приборы учета, то расчет проводится по нормативам потребления, которые были утверждены местными властями. При наличии индивидуальных счетчиков жильцы могут самостоятельно регулировать температуру отопления в квартире.

Ранее в Госдуме предложили полностью компенсировать оплату ЖКУ одиноким пенсионерам в России, если они достигли 80-летнего возраста. При достижении 65 лет их могут освободить от оплаты 50% стоимости услуг.

Депутаты привели данные исследования, согласно которому россияне старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей: еда, лекарства и оплата коммунальных услуг. Парламентарии призвали направить все усилия на обеспечение экономической устойчивости и достойной жизни для лиц старшего поколения.

"Новости дня": москвичи могут получить перерасчет платы за недостаточно горячую воду

