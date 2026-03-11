Почти 13,7 тыс москвичей получили квартиры по реновации зимой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 13,7 тысячи москвичей получили документы на новые квартиры по программе реновации в период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэр, это почти вдвое больше, чем с декабря 2024 по февраль 2025 года, когда ключи от новых квартир получили свыше 6,9 тысячи человек. Этой зимой на востоке города документы на жилье оформили 2,4 тысячи жителей, на юго-востоке – почти 2 тысячи, на северо-западе – около 1,9 тысячи.

Ефимов добавил, что горожане могут переезжать в новые квартиры сразу после подписания договоров, так как в жилых помещениях уже проведен ремонт, установлены сантехника и осветительные приборы.

Оформить документы на жилье по реновации москвичам помогают специалисты департамента городского имущества, которые работают в центрах информирования на первых этажах новых домов. Через суперсервис "Переезд по программе реновации" граждане могут онлайн выбрать дату для осмотра квартиры и день подписания договора.

Прошедшей зимой самое большое количество правообладателей нового жилья было в декабре 2025-го. В этом месяце документы оформили порядка 6,1 тысячи человек. В январе договоры заключили почти 3,5 тысячи жителей, в феврале – более 4,1 тысячи, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она уточнила, что для удобства переезда все больше москвичей заранее загружают копии документов, необходимых для подготовки проекта договора, через суперсервис "Переезд по программе реновации". Функция становится доступна всем участникам программы послу получения уведомления о начале переселения в личном кабинете на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в Перове в прошлом году расселили 13 старых домов. После освобождения жилых помещений здания демонтируют, а на освободившемся месте построят новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. Прилегающие территории будут благоустроены.