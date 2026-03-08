График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Тринадцать домов в районе Перово расселены по программе реновации в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Перово в прошлом году полностью расселили 13 старых домов, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, программа реновации стартовала в районе в 2020 году. В настоящее время под заселение передано 13 новостроек общей площадью более 142 тысяч квадратных метров. В домах установлены лифты, оборудованы помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Во дворах обустроены детские и спортивные площадки с современным покрытием.

Для комфортного переезда участникам программы бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт – в рамках услуги "Помощь в переезде".

Освободившиеся после расселения дома демонтируют. На их месте построят новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой и благоустроят прилегающие территории.

Как подчеркнули в департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там можно узнать порядок действий, список документов для оформления договора, а также настроить параметры и получить инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в новые квартиры в Головинском районе Москвы по программе реновации переехали более 1,8 тысячи семей. Уточнялось, что всего в районе планируется расселить 137 домов старого жилого фонда, а в новостройки переедут свыше 12,6 тысячи семей.

