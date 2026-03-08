В Совбезе Ирана заявили, что несколько американских военных попали в плен

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что несколько американских военных оказались в плену, передает телерадиокомпания IRIB.

"Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты", – заявил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские военные базы в в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек. При этом за сутки до этого сообщалось о 1 230 жертвах.