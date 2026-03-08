График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 08:36

Культура

В Совфеде предложили создать комиссию по возрождению отечественной анимации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил сформировать межведомственную комиссию по возрождению отечественной анимации. Его слова передает ТАСС.

"Было бы полезно разработать грантовую программу для студий, ориентированную на гибридные проекты, – сочетание классических советских мотивов с современной графикой, патриотическими ценностями и приглашением потомков легендарных актеров озвучки или наиболее выдающихся мастеров аудиоозвучки", – отметил Мурог.

Как подчеркнул сенатор, большое количество россиян интересуются советскими мультфильмами из-за их уникальной эмоциональной глубины, жизненных сюжетов и моральных ориентиров. По его словам, родители с удовольствием пересматривают их вместе с детьми, передавая культурный код, в то время как современные мультфильмы часто уступают из-за акцента на технических эффектах.

Мурог добавил, что советские мульфильмы также отличаются визуально, поскольку были сделаны вручную.

Ранее в России призвали ограничить пиар турецких сериалов, так как они наносят вред традиционным отечественным ценностям. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов отметил, что эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности.

