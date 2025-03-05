Депутат Иванов: турецкие сериалы вредят традиционным российским ценностям

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В России необходимо рассмотреть возможность ограничения пиара турецких сериалов, поскольку они наносят вред традиционным отечественным ценностям. С соответствующим предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Чиновник обратил внимание, что на российских онлайн-платформах и рекламных баннерах все чаще можно увидеть анонсы турецких телешоу. Однако, по мнению Иванова, эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности, что может негативно влиять на молодежь.

"Зрителям демонстрируют откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь", – пояснил он в беседе с Life.ru.

В связи с этим депутат предложил ряд инициатив для защиты культурного пространства России. В частности, исключить турецкие сериалы из списка наиболее рекомендуемых на интернет-платформах и ограничить их рекламу в публичном пространстве.

Парламентарий подчеркнул важность создания механизма экспертной оценки контента, который бы гарантировал их соответствие традиционным ценностям. При этом он отметил, что речь идет не о введении цензуры, а о разумном сохранении культурных основ и продвижении здоровых моральных ориентиров.

"Государство обязано заботиться о духовном здоровье нации и ограждать молодежь от деструктивного влияния чуждой культуры", – заключил депутат.

Схожую позицию высказал и депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав изменой Родине романтизацию турецких сериалов. Он добавил, что турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности.

Более того, парламентарий призвал запретить турецкие сериалы в стране, так как из-за таких шоу у женщин создается "ложный образ" идеального мужчины, хотя в реальности такого нет.

