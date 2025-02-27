Super: турецкий актер Джан Яман посетит Россию в марте

Фото: ТАСС/Zuma/Matteo Nardone

Турецкий актер из сериала "Ранняя пташка" Джан Яман посетит Москву в марте, передает Super.

По инсайдерским данным издания, Яман планирует приехать в российскую столицу на премьеру сериала "Эль Турко", в котором он исполнил главную роль. Других подробностей касаемо визита актера в Россию пока нет.

В 2018 году артист был удостоен премии "Золотая бабочка" в номинации "Лучшая мужская роль". В 2019 году журнал GQ назвал его мужчиной года". Он также снимался в сериалах "Мистер Ошибка", "Фиолетовый как море" и "Сандокан".

Ранее в Москву приезжала актера Ханде Эрчел, известная по сериалу "Постучись в мою дверь". Как писали СМИ, актриса жила в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же заселился турецкий актер Барыш Ардуч. Вместе со своей коллегой он представил фильм "Оставь это ветру".