Актриса из сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел прилетела в Москву

Видео: телеграм-канал Shot

31-летняя турецкая актриса, известная по сериалу "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел, прилетела в Москву. Видео опубликовал телеграм-канал Shot

По его данным, Эрчел проживает в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же заселился турецкий актер Барыш Ардуч, которого на входе в гостиницу окружила толпа фанатов. Вместе со своей коллегой он представит фильм "Оставь это ветру", где оба артиста сыграли главные роли.

Также Эрчел рассказала в беседе с журналистами, что впервые прилетела в Россию и еще не успела познакомиться с Москвой. При этом она не исключила возможность посещения Красной площади во время своего визита в столицу.

Турецкая актриса также снималась в сериалах "Любовь не понимает слов", "Черная жемчужина", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Азизе".

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит исполнил одну из главных ролей в фильме "Елки-11". Для него это был дебют в российском кино. Кроме того, в фильме сыграли Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Рузиль Минекаев и многие другие.

