30 января, 14:55Шоу-бизнес
Актриса из сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел прилетела в Москву
По его данным, Эрчел проживает в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же заселился турецкий актер Барыш Ардуч, которого на входе в гостиницу окружила толпа фанатов. Вместе со своей коллегой он представит фильм "Оставь это ветру", где оба артиста сыграли главные роли.
Также Эрчел рассказала в беседе с журналистами, что впервые прилетела в Россию и еще не успела познакомиться с Москвой. При этом она не исключила возможность посещения Красной площади во время своего визита в столицу.
Ранее турецкий актер Бурак Озчивит исполнил одну из главных ролей в фильме "Елки-11". Для него это был дебют в российском кино. Кроме того, в фильме сыграли Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Рузиль Минекаев и многие другие.