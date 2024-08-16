Турецкий актер Бурак Озчивит исполнит одну из главных ролей в фильме "Елки-11"

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Турецкий актер Бурак Озчивит исполнит одну из главных ролей в 11-й части одной из самых успешных российских франшиз "Елки", пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Эффект бабочки".

Съемки ленты стартуют 25 августа в татарском Альметьевске. Как уточнили представители агентства, для Озчивита это станет дебютом в российском кино. По словам гендиректора кинокомпании Bazelevs Тимура Асадова, успешный опыт с фильмом "Ходжа Насреддин" позволил запланировать ряд проектов совместного производства с Турцией.

"Как и обещали – развиваем тюркское направление. <...> Звезда турецких сериалов (Бурак Озчивит. – Прим. ред.) согреет всех российских поклонниц в кино с 19 декабря", – уточнила продюсер Лала Рустамова.

За режиссерское кресло сядет Александр Карпиловский, работавший над третьей, четвертой и шестой частями франшизы. Креативным продюсером и сценаристом стал Петр Внуков.

Роли в фильме исполнят Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Рузиль Минекаев, другие имена пока не раскрываются. После Татарстана съемки продолжатся в Москве.

"В этот раз мы постарались вернуть звездный состав "Елок" как в кадре, так и за кадром, очень надеемся, что зритель это почувствует, а результаты будут стремиться к первым частям", – добавила продюсер Галина Стрижевская.

Между тем креативный продюсер "НМГ Студии" Жора Крыжовников анонсировал съемки сериала, который станет переосмыслением известной советской мелодрамы "Москва слезам не верит" и получит название "МСНВ". В центре сюжета окажется девушка, которая приезжает в современную Москву с ребенком на руках.