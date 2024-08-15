Звезда "Остаться в живых" Мэттью Фокс сыграет главную роль в новом сериале Max

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Американский актер Мэттью Фокс, известный по роли Джека Шепарда из сериала "Остаться в живых", сыграет главную роль в экшн-триллере "Киллер" (The Assassin) от стримингового сервиса Max, передает кинопортал Film.ru.

Лента станет экранизацией одноименной книги британского писателя Тома Вуда. В центре сюжета окажется высококлассный наемник Виктор, который вынужден скрываться от других киллеров и ЦРУ, объявивших на него охоту.

Шоураннером выступит Джон Гленн, работавший над "Спецназом". Точную дату релиза еще не объявляли. Фокса также известен по работе в фильмах "Козырные тузы", "Я, Алекс Кросс", "Костяной томагавк", сериалах "Последний свет" и "Пойманные".

Между тем кассовые сборы фильма "Собиратель душ" режиссера Осгуда Перкинса в России превысили отметку в 300 миллионов рублей. Картина вышла на экраны 25 июля. По состоянию на 14 августа фильм заработал уже 305 миллионов 162 тысячи рублей. При этом в день премьеры "Собиратель душ" смог получить 25 миллионов рублей.

Сюжет фильма рассказывает историю агента ФБР Ли Харкера, которая расследует серию преступлений серийного маньяка. В фильме снялись Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер и Эрин Бойес.