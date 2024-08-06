Четвертый сезон "Дома Дракона" станет последним

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Алан Тейлор, Андрий Парекх, Лони Перистер; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Четвертый сезон сериала "Дом Дракона" станет последним, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

По словам шоураннера Райана Кондала, четырех сезонов хватит для того, чтобы создатели смогли завершить историю, созданную писателем Джорджем Р. Р. Мартином.

Сейчас ведется работа над сценарием третьего сезона. Начать его производство планируется в 2025 году. Стартовым событием третьего сезона будет битва при Глотке. Речь идет об одном из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина.

В июне вышел второй сезон сериала "Дом Дракона", рассказывающего о падении королевской династии Таргариенов. Сериал является приквелом "Игры престолов", основанной на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь".

В "Доме Дракона" снялись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест, Соноя Мидзуно и Фабьен Франкель.

До этого стало известно, что HBO остановил работу над продолжением сериала "Игра престолов" про Джона Сноу. Кит Харингтон, исполнивший роль Сноу, рассказал, что шоураннеры еще могут вернуться к обсуждению съемок картины.